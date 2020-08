Padrinos dejan en shock a novia con espectacular sorpresa durante la boda (VIDEO)

Los padrinos de un matrimonio no tuvieron mejor idea que sorprender a una novia en plena ceremonia. ¿Qué hicieron? Pues se levantaron de sus asientos y realizaron un espectacular e insólito baile.

La presentación que más parecía un show “de película” inició con un mashup de “Start of Something New New” de High School Musical y siguió con otros éxitos de la película “La Bella y la Bestia”, “Aladino” y “Moana”.

Pero hubo alguien que lo planificó todo y ese fue el novio, quien durante el performance se incorporó y decidió darle la gran sorpresa al amor de su vida, pues a ella le apasiona las películas de Disney.

La sorpresa de los padrinos de matrimonio quedó registrado en video que luego fue compartido en las redes sociales como YouTube, donde se ha viralizado.

