En San Diego, Estados Unidos, un hombre de 39 años de edad falleció a causa del coronavirus o COVID-19 luego de que semanas antes rechazara la vacuna.

El hombre, identificado como Michael Freedy dio positivo a COVID-19 y su salud se complicó. Él desarrolló complicaciones para respirar, presentando neumonía en ambos pulmones.

“Le estaba dando escalofríos, no podía comer, no podía ponerse cómodo, no podía dormir. Todos los síntomas de la intoxicación solar”, contó su esposa Jessica du Preez.

Tras lograr internarlo, la salud de Michael Freedy no obtuvo mejorías y el panorama se volvía cada vez más complicado. Desafortunadamente falleció y dejó cinco hijos de 17, 10, 7, 6 y 17 meses.

Según su mujer, este habría rechazado la vacuna anticovid-19 y lamentó su decisión a través de un mensaje de texto que envió desde el hospital minutos antes de fallecer: “Debía haberme puesto la maldita vacuna”.

