Papá sorprende a su hija con un baile de ‘Bella y Bestia’ en su cumpleaños (VIDEO)

Un padre de familia decidió cumplir uno de los sueños más grandes de su hija en el día de su cumpleaños.

La pequeña recibía sus tres añitos y en medio de la celebración, su papá la sorprendió con un baila de la 'Bella y Bestia'.

El hermoso video fue compartido por la mamá de la niña, quien escribió en las redes: “Mi esposo y su hija Gianna. Video tomado para el tercer cumpleaños de mi hija. ¡El amor con las princesas! ¡Papá hizo su deseo realidad! ¡Resultado final: una niña feliz!”.

En el video compartió en YouTube se puede ver a la niña luciendo un hermoso vestido color amarillo, igual al de Bella; y su padre con un disfraz de Bestia.

Ambos, papá e hija, bailaron el tema principal de la famosa película ‘Tale As Old As Time’ y sin duda este momento fue mágico.

