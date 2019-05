Pasajero se cuelga de combi porque chofer no quería abrirle la puerta (VIDEO)

El video de un pasajero colgándose de la puerta delantera de una combi se ha viralizado en las redes sociales.

El hombre puso en peligro su vida al realizar este acto, porque quería que el chofer abriera la puerta y así poder subir a la unidad.

El chofer insistió en que no podría recogerlo en ese lugar, pues no estaba permitido, sin embargo, el hombre le pedía que lo hiciera, pues otros cuatro buses no habían querido recogerlo.

Aunque otros pasajeros trataron de intervenir a gritos contra el molesto pasajero, al final apuraron al chofer para que le cobrara y siguieran su camino.

