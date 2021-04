El periodista deportivo de Argentina Hernán Castillo perdió a su padre a causa del coronavirus o COVID-19 y como muchos vivió un dramático momento. Su progenitor era una paciente con riesgo y se sumó a las miles de víctimas.

Tras lo sucedido, el periodista usó sus redes sociales para relatar cómo fueron los hechos y agradeció el esfuerzo de los médicos por tratar de salvar la vida de su padre. También le envió agradecimientos a quienes le dieron la mano.

“Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho”, escribió en su cuenta de Twitter.

El periodista, como cualquier persona, sufrió al conseguir balones de oxígeno, pero logró obtener uno por su cuenta y así atendió a su padre en casa.

Al igual que en Perú, el Argentina la segunda ola llegó con fuerza y el número de infectados y fallecidos es alarmante. Incluso su ministra de salud, Carla Vizzotti, aseguró que atraviesan “el peor momento de la pandemia”.

