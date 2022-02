Negro, un perro mestizo (chusco le decimos en Perú) de 5 años, se encuentra buscando una familia y lo hace en redes sociales, con currículum vitae incluido, luego que que su dueño-que lo había recogido de la calle- muriera repentinamente.

El perro se encuentra buscando una familia y su historia duele en el alma, pero también conmueve.

El animal había sido rescatado en 2019 por Diego Beider, un hombre dedicado al rescate de perros y gatos que vivían en las calles, por lo que solía llevárselos a su casa en Mataderos, Argentina.

“Aunque no tuviera un peso para comer él, a los perros no les faltaba nada”, sostuvo Victoria Per, una amiga del hombre, según recogió Infobae.

Sin embargo, a mediados de julio de 2021, Diego sufrió una muerte súbita, por lo que sus amigos y amigas le rindieron despedidas por redes sociales.

El cuerpo de Diego fue encontrado tendido sobre la cama en su domicilio, tras un allanamiento en el lugar debido a que no se tenía información de él hace día. En medio de ese procedimiento, tres perros escaparon asustados y un perro fue atropellado por un tren.

Negro persiguió la ambulancia en que retiraron a Diego y se quedó en la puerta de la comisaría mientras amigas del fallecido comenzaban una campaña para adoptar a los distintos animales que quedaron sin su dueño. Negro fue adoptado por una familia, pero esta lo maltrató y lo tiró a la calle; por lo que el animal decidió concurrir hasta la funeraria donde habían velado a Diego meses atrás.

Tras eso, al animal lo llevaron al veterinario para hacerle análisis de sangre, para detectar si poseía algún inconveniente de salud. Pero el veterinario fue tajante: “Este perro está muy triste y deprimido”.





Es un gran perro

Negro se quedó en casa de Karina, quien era amiga del amo fallecido, donde está siendo cuidado, pero se le está buscando una familia que lo quiera, por lo que se le armó un currículum vitae para esos fines.

Entre sus intereses está el “conseguir un dueño para sentirme feliz, comer y dormir, tirarme de panza arriba para jugarte” y entre sus grandes logros está el “adaptarse a las adversidades”.

“Es un ser hermoso que necesita amor, tanto como le dio Diego”, sostienen en el texto, apuntando que “creemos que él descansará en paz cuando su querido Negro tenga al fin un hogar”.





