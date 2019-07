Perú vs. Brasil: Gallina Poly "predice" quién será el ganador de la Copa América | VIDEO

Este domingo a las 3 de la tarde, la selección peruana volverá a jugar el todo por el todo para ser el campeón de la Copa América frente de Brasil.

Mientras llega el día, varios van haciendo sus "predicciones" y no solo personas, también los animales como la gallina Poly, quien en esta Copa América se ha hecho conocida por acertar en dos oportunidades: en el partido Perú vs. Uruguay y Perú vs. Chile.

Una vez más y a través de Facebook, la gallina Poly se animó a lanzar su última "predicción" al tener solo dos opciones en una pizarra: o Perú o Brasil.

"¿Será este el fin de Poly?", se lee en el post de Facebook. En tanto, la gallina vaticinó que la selección peruana se llevará la Copa América a casa.