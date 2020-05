Mientras los policías toman las calles para imponer su ley y lograr que las personas cumplan con el estado de emergencia por el coronavirus, aún hay muchas personas que hacen caso omiso a esto.

En un recorrido de la PNP con el programa Reporte Semanal, y a pocas horas del toque de queda, un grupo de amigos estaban en la calle conversando como si nada.

Lo peor de todo es que ellos ni tenían puesta sus mascarillas.

Lejos de aceptar su falta, el sujeto se puso malcriado y amenazó con toser al periodista.

“¿Por qué me grabas?, te voy a toser, uno está tranquilo, uno está conversando y no se qué haces acá”, increpó el infractor.

El periodista le respondió así: “infectas a otras personas, muere tú solo”.

El infractor respondió que todos algún día morirán e incluso se burló al decir que juntará las esferas del dragón de la serie animada Dragon Ball.

“Moriremos todos, será un delito, me voy preso. Me muero, me muero pues es la ley de la vida, todos vamos a morir, buscaré las esferas del dragón para resucitar”, señaló.

