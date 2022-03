Peruanos lloran en estadio el primer gol de Perú luego de 36 años

La selección peruana y la de Costa Rica eran los últimos que faltaban meter un gol en el mundial. Hoy, el equipo de Ricardo Gareca lo logró y con un tanto de André Carrillo contra Australia.

Esto trajo varias alegrías tanto en Perú y como en Rusia. Como dice la imagen, una imagen vale más que mil palabras. Es la primera vez que la selección peruana va a un mundial en 36 años y que meta gol, no tiene precio y no importa si estamos eliminados o no. Se siente la emoción y la afición de los hinchas de la selección peruana.





El último partido del mundial Rusia 2018 contra Australia lo liquidó Paolo Guerrero con un olfato goleador como nos tiene acostumbrado. La selección peruana logró este triunfo tras dos derrotas consecutivas ante Dinamarca y Francia. Esto cortó su racha de 17 partidos invictos.

