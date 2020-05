Gran polémica ha causado en las redes sociales la reciente ‘receta médica’ que ha compartido el partido político Podemos Perú para atacar el temible coronavirus COVID-19. El documento fue firmado por Jose Luna “para tratar con éxito a pacientes diagnosticados con Covid19”.

“El equipo médico de Podemos Perú pone a disposición de todos los peruanos un protocolo para el tratamiento del nuevo coronavirus, que se formuló estudiando la información médica de autopsias realizadas en España, Italia y China, identificando cómo el virus atacaba al organismo de los seres humanos. El objetivo de este protocolo es evitar que el paciente con Covid-19 desarrolle un cuadro de mayor gravedad y tenga que ser atendido en sala de cuidados intensivos”, se lee en la publicación de Facebook.

Este tratamiento médico evitaría que los pacientes contagiados no lleguen a la Unidad de Cuidados Intensivos, debido a que los hospitales en Perú están colapsados. Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios tildaron al partido de ‘irresponsable’ porque generaría automedicación.

“Su objetivo es prevenir el deterioro de la salud de pacientes Covid para que no lleguen al punto de necesitar atención en cuidados intensivos. Nuestro sistema de salud colapsó y las salas UCI ya no están recibiendo adultos mayores”, indicó el ex congresista José Luna.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este lunes 18 de mayo que se elevó a 94.933 el número de casos por coronavirus (COVID-19) en el país. Hasta ayer se habían reportado 92.273. Este anuncio se dio en el día 64 del estado de emergencia y aislamiento social vigente en el Perú.