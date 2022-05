Pokémon: Ella es la actriz que hace la voz de Pikachu [VIDEO]

Pokémon Go llegó para cautivar pero antes de la creación de este videojuego, la serie Pokémon ya había conquistado a miles de jóvenes que soñaban con ser - algún día- maestros de estas criaturas, sobre todo de Pikachu, el compañero de Ash.

Con la aparición de Pokémon Go, la serie ha vuelto a resurgir y está consiguiendo más adeptos que hoy por hoy no se pierden los capítulos. Incluso, aquellos que nunca vieron la serie, lo viene haciendo a través de YouTube.

Pero, ¿Te has preguntado quién está detrás de la voz de Pikachu? Si no eres fan de Pokémon es probable que no lo sepas, pero aquí te presentamos a la actriz que dio vida a este personaje.

Se trata de la actriz Ikue Ōtani quien además de decir el tradicional pika pika” que se escucha en cada capítulo, también ha participado en otras series como One Piece, Naruto y Detective Conan.

Ella fue entrevista hace ya un tiempo por un canal en su país y sorprendió a los entrevistadores cuando dijo "pika pika", al cual lo hace Pikachu en la serie Pokémon.

El video es un éxito en YouTube donde tiene más de 2 millones de vistas, más de 14 mil "Me gusta!, 130 "No me gusta" y cantidad de comentarios.

AVALANCHA POR POKÉMON

La fiebre de Pokémon GO sigue por el mundo y eso ocurrió en Taiwán cuando una persona gritó “Snorlax”, poniendo en alerta a la población que disfrutaba de un día soleado, pero sobretodo tranquilo hasta ese momento.

En un video de YouTube se puede ver como una avalancha de personas invaden las calles de Taiwán con el objetivo de capturar a este pokémon que es muy difícil de encontrar. Incluso el tráfico se vio afectado pues los carros tuvieron que parar por varios minutos.

Las imágenes de este preciso momento fue registrado desde uno de los edificios y se aprecia cómo una mar humano corren hacia una misma dirección y con sus celulares en mano a fin de atrapar al pokémon.

“Este lugar es una locura. El tráfico está parado y la gente no puede dormir por la noche debido a que un Snorlax apareció en su pequeña calle, y miles de personas tratan de meterse en ella para capturar al Poikémon” escribió spectre088, un usuario de Reddit.

