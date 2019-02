Policía baja del tren a mujer que se negó a sacar su exclusivo bolso del asiento

¡Desesperante! Una mujer estaba sentada ocupando dos asientos, uno para ella y otro para su bolso de la marca Louis Vuitton. Hecho que empezó a llamarle la atención a todos en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Cada vez que alguien le pedía que quite su bolso, ella gritaba alegando que nadie se acerque a ella. El tren empezó a llenarse y la situación empezaba a salirse de las manos. Ella estaba usando audífonos y se negaba a escuchar a los pasajeros.

Cuando el conductor de la unidad le pidió que moviera sus cosas pero se negó y empezó a insultar a los pasajeros. "No pongas tus manos en mis cosas. Eres repugnante. No quiero tus chinches, no quiero que tu olor esté cerca de mí".

Un hombre se sentó en el asiento moviendo el bolso, y ni aún así la mujer sacaba su bolso. Sin embargo, la policía tuvo que meterse en dicho problema y le pidieron que bajara de la unidad.

Uno de los pasajeros afirma que retiraron a la mujer en un buen momento, puesto que las personas estaban muy irritadas por su extraño comportamiento.

