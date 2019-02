Policía multa a adolescente solo porque le preguntó si le gustaban las empanadas

Un adolescente de 14 años pasó uno de los momentos más tensos de su vida luego que un policía en Colombia lo multara por preguntarle si le gustaban las empanadas.

Fue la madre quien llamó a la prensa para dar a conocer el inusual momento que estaba viviendo pues lo llamaron para decirle que su había cometido una falta de respeto.

"Recibí una llamada a los 8 de la noche en donde me preguntaron Si era la mamá del niño y me dicen que me acerque al gimnasio porque había cometido una falta de respeto", comentó.

La madre pensó al inicio que cometió falta de respeto a un profesor. Sin embargo, el el agente le comentó que hablaba la policía y estaba bastante alterado. Solo le pidió que llevara la identificación de su menor hijo.

Según el policía, solo el colocó la multa porque su hijo le preguntó si le gustaban la empanadas.

Los padres del menor tuvieron que pagar 800 mil pesos, según Canal 1. "Traté de hablar con el agente, le pedí disculpas, pero no me dejaba hablar, por lo que procedió a hacerme el comparendo y trató con malas palabras a mi hijo", finalizó.

