Una espantosa situación fue denunciada por una trabajadora en Colombia. La mujer denunció haber sido maltratada física y psicológicamente por su jefa debido a que le tenía presuntos celos.

La mujer contó para Blu Radio que su jefa y una compañera de trabajo empezaron a golpearla y de pronto decidieron tomar las tijeras y cortarle el cabello.

“Lo que hace es coger unas tijeras y yo pensé que me iba a apuñalar, cogió unas tijeras y lo que dijo fue ayúdenmela a coger y me cogieron de los dos brazos, me lastimaron, me pegó en mi cara, me pegó puños en la cabeza, cogió las tijeras y me cortó mi cabello”, expresó la mujer al medio local.

Para Infobae, la trabajadora contó que acudió a las autoridades a denunciar las agresiones, pero el esposo de su jefa el empezó a enviar mensajes amenazadores.

“Me escribe y me dice que no me meta con ellas porque son muy peligrosas, eso es lo que me da temor que uno salga y uno nunca sabe y me pueden coger y me pueden matar”, comentó.

Tras la denuncia de la joven, sus familiares esperan que las autoridades puedan bridarle protección, pues creen que los abusos pueden suceder de nuevo.

