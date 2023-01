Ena Rackley, una abuelita inglesa de 87 años, teje y teje, y lo hace minuto a minuto con gran precisión, y todo a pesar de que está casi totalmente ciega.

Esta anciana busca lograr un récord Guinness, tejiendo la cadena más larga del mundo en un centro de asistencia de Gran Bretaña.

MÁS INFORMACIÓN : Mujer se acercaba de lo más “inocente” a hombres y los atracaba con cuchillo

Ella está recibiendo ayuda de miembros de la comunidad y de lugares tan lejanos como Nueva Zelanda en su proyecto de batir el récord Guinness de la cadena tejida más larga del mundo.

Ena Rackley, quien reside en la residencia Elmstead Bupa Care Home de Chislehurst (Londres), es casi completamente ciega, pero se mantiene activa tejiendo. Recurrió a la ayuda de grupos de tejedores de comunidades locales para que la ayudaran a conseguir el récord Guinness de la cadena de punto más larga del mundo.





Eslabones de la solidaridad

El proyecto de Ena Rackley también ha contado con la ayuda de los residentes de la residencia de ancianos Tortara Gardens de Nueva Zelanda, que tejieron eslabones. Todos lo hacen solidariamente para añadirlos a la cadena de Ena Rackley.

Ena Rackley junto a su gran obra.

“Siempre me ha gustado tejer. Lo hago todos los días, pero nunca pensé que sería capaz de batir un récord Guinness haciéndolo. No puedo creer la cantidad de apoyo que he recibido hasta ahora, incluso tejedores de Nueva Zelanda. Es increíble y estoy muy emocionada”, declaró Ena Rackley.





Una idea inicial que cambió

A Ena Rackley y Debbie Garrard, coordinadora de actividades de Elmstead, se les ocurrió originalmente la idea de tejer una enorme manta, pero acabaron decidiendo batir el récord mundial de la cadena tejida más larga.

Debbie Garrard, coordinadora senior de Actividades de Elmstead Bupa Care Home, comentó: “Estoy muy orgullosa de Ena Rackley y de este reto que se ha propuesto. Estamos muy contentos con la respuesta y el apoyo que hemos recibido para Ena Rackley hasta ahora y no tenemos ninguna duda de que alcanzará su meta”.