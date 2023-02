Aunque se estima que Rusia ha perdido la mitad de sus tanques de batalla principales (Main Battle Tank, o MBT, en inglés), ello no implica que no mantenga aún una poderosa fuerza blindada para impulsar su invasión a suelo ucraniano, con superioridad numérica y de poder aplastante respecto a una Ucrania poseedora de material antiguo mientras espera algunos tanques occidentales que se le han prometido mientras el presidente Vladimir Putin busca acelerar la victoria de las tropas de ocupación.

Según Celeste Wallander, viceministra de Defensa de Estados Unidos responsable sobre temas de seguridad internacional, la mitad de los tanques rusos operativos han sido probablemente destruidos o capturados por Ucrania desde el principio de la invasión,

Poder de blindados

En una conferencia online para el Center for a New American Security, la funcionaria lanzó esa información, aunque no precisó exactamente el número de los tanques -sobre todo MBT- que ha perdido Moscú en sus ataques para tomar territorio Ucraniano e incorporarlo a la Gran Rusia con que sueña el presidente ruso Vladimir Putin.

Ataque ucraniano destruyó este tanque ruso.

Los rusos manejan modernos tanques, mientras Ucrania utiliza viejos modelos de la era soviética que, aunque repotenciados, carecer del poder de fuego de sus rivales rusos.





Tanques en espera

Celeste Wallander, de quien se espera facilite cifras exactas, ha dado esta estimación en el momento en el que los países occidentales se aprestan a entregar blindados al Gobierno de Kiev.

Reino Unido espera que sus Challenger 2 estén disponibles el mes que viene, mientras que Alemania y sus aliados cuentan con poder enviar tanques Leopard 2 a partir de abril.





Intensifican bombardeos

Las tropas rusas aceleran su paso en el Donbás, al tiempo que incrementan la magnitud e intensidad de los bombardeos en toda Ucrania.

Según ha informado este sábado el Estado Mayor ucraniano, el ejército ruso continúa su ofensiva en cinco direcciones diferentes a lo largo de todo del frente, aunque a costa de grandes pérdidas en sus filas.

Los rusos centran sus esfuerzos principalmente en la región de Donetsk, pero también en las vecinas Járkov y Dnipropetrovsk, en un intento de envolver a las tropas ucranianas desplegadas en el Donbás. La confirmación de que Moscú está sufriendo grandes pérdidas en su ofensiva es que el ejército ruso ha habilitado un nuevo hospital militar en la región de Lugansk para atender al gran número de heridos que llegan del frente.





Rusia acumula fuerzas

El Ejército ucraniano ha advertido este sábado de que Rusia está acumulando fuerzas en las regiones de Limán y Bajmut, en las regiones de Donetsk y Lugansk, con la intención de lanzar una ofensiva, aunque por el momento el frente se mantiene estable.

“La Fuerza Aérea y personal de Defensa ha atacado 16 puntos de concentración de personal y material militar de los invasores y ha atacado dos posiciones de sistemas de defensa antiaérea”, ha informado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en un comunicado publicado en Facebook. “Además, nuestros defensores han derribado un avión Su-25 y un dron tipo Orlan. Unidades de misiles y artillería han atacado cuatro zonas de concentración de soldados durante la jornada”, ha añadido el Estado Mayor.





