En provocadora declaración, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, aseguró en una ceremonia oficial y pública en Francia que “no existe tal cosa como una nación palestina” con la lógica peculiar de que “no hay idioma palestino” y que, según su criterio, “no hay historia palestina”.

En un acto en París (Francia), BEzale Smotrich, líder del partido de ultraderecha Sionismo Religioso, afirmó que “el pueblo palestino no existe”, que se trata de un “concepto inventado hace menos de cien años” y que “los verdaderos palestinos son los judíos que habitaban la tierra de Israel hace más de 2000 años atrás”.

MÁS INFORMACIÓN : Presidente es ‘chuponeado’ al tener su celular infectado con programa israelí para espiar a políticos

El funcionario está de visita en París, donde concurrió a un evento en memoria de Jacques Kupfer, un activista de extrema derecha francés.

BEzale Smotrich, líder del partido de ultraderecha Sionismo Religioso, se caracteriza por posturas de este tipo, en consonancia con el movimiento que representa dentro del nuevo gobierno, junto con otros socios como Itamar Ben Gvir, conocidos ambos por su retórica supremacista judía y antiárabe.





¿Tierra es de Israel?

“Hay árabes en Oriente Medio que llegaron a la tierra de Israel al mismo tiempo que comenzó el retorno sionista judío, después de 2000 años de exilio, y los árabes de la región no querían. ¿Qué hacen entonces? Inventan un pueblo ficticio y reclaman derechos ficticios sobre la tierra de Israel, solo para luchar contra el movimiento sionista”, afirmó Bezalel Smotrich.

Bezalel Smotrich es un ministro de ultraderecha.

“Se debe decir la verdad sin inclinar la cabeza ante las mentiras y subversiones de la historia por parte de las organizaciones propalestinas y el BDS (Movimiento por el Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel)”, agregó el funcionario israelí en su discurso.





Defiende a los sionistas

“No existe tal cosa como una nación palestina. No hay historia palestina. No hay idioma palestino”, aseveró. Y agregó que los árabes no tienen derechos históricos sobre la “tierra de Israel” -territorio que incluye lo que hoy es Israel y los territorios ocupados palestinos- porque solo llegaron al área para “detener el regreso de los sionistas”. Ya había expresado que debía desaparecer del mapa el pueblo palestino de Huwara, que acaba de ser arrasado por cientos de colonos violentos que destrozaron coches y quemaron casas.

“Según el derecho internacional, un pueblo se define por su historia, cultura, idioma, moneda y liderazgo. ¿Quién fue el primer rey palestino? ¿Cuál es el idioma palestino? ¿Hubo alguna vez una moneda palestina? ¿Hay historia o cultura palestina? No”, insistió Smotrich, negando la identidad de la nación palestina.





TE PUEDE INTERESAR