Aunque al inicio pareció una gracia del reciente Día de San Valentín, el hecho de que un zoológico ofreciera nombrar una cucaracha en honor a un ex y dársela de comer a un animal ha generado repudio entre defensores de los derechos de los animales y en algunas exparejas que se han expresado en contra en redes sociales.

El Zoológico de San Antonio, en Texas, lleva varios años encabezando esa iniciativa de lo más curiosa, al crear un sistema de donaciones en las que tú compras una cucaracha, le pones el nombre de tu ex y se la das de comer a un animal del zoo. Ahora, empero, conocido del hecho en todo el mundo en tiempos de redes sociales, eso ha indignado a no pocos.





Mensaje virtual

Como indican en su original anuncio compartido en el canal de YouTube del zoo, “Cry me a Cockroach” (“llórame una cucaracha”, en alusión a la canción ‘Cry me a river’), esta iniciativa está especialmente pensada para “aquellos ex que no se quieren ir”.

El zoo permite incluso enviar un mensaje virtual a tu expareja en forma de tarjeta de felicitación, para que sea conocedora de que has bautizado a una cucaracha con su nombre y se la ha comido un animal.





Bautizar al ex

“Cry me a Cockroach” permite nombrar también a un roedor o a unas hojas de lechuga. Así, unas hojas de lechuga equivalen a una donación de 5 dólares, una cucaracha equivale a 15 dólares, y nombrar a un roedor equivale a una donación de 25 dólares. Una vez hecha la donación, recibirás una tarjeta digital de San Valentín, mostrando tu apoyo al zoológico. Puedes elegir bautizar con el nombre de tu ex a una lechuga, cucaracha o roedor Si prefieres regodearte por todo lo alto y que a tu persona “no tan querida” le quede claro que le odias, puedes elegir el extra de un video.





Un poco más caro

Por 150 dólares más, tu felicitación digital a tu expareja incluirá un video personalizado en el que se mostrará cómo la cucaracha, lechuga o roedor con su nombre, es devorado por un animal. El zoo de San Antonio informa que “Los fondos recaudados con ‘Cry Me a Cockroach’ respaldan la visión del zoológico de asegurar un futuro para la vida silvestre en Texas y en todo el mundo”. Una iniciativa de lo más original que siempre va a tener su público.





TE PUEDE INTERESAR