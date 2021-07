Un despistado hombre que conducía su camioneta en un campo de golf en Estados Unidos, quedó atascado en el sexto hoyo, y les dijo a los policías que lo rescataron que su aplicación GPS lo había desviado hasta ese lugar y que, como le creía al aparato, solo siguió la ruta que le señalaba.... y se cayó.

El Departamento de Policía de Newton, Massachusetts, dijo que los oficiales fueron llamados al sexto hoyo del campo de golf Brae Burn County Club alrededor de las 5 am del pasado miércoles, por un informe de una camioneta atascada en el campo.

Camioneta atracada en campo de golf.

El conductor le dijo a la policía que había dejado a algunos amigos a las 2 am y estaba siguiendo su GPS Waze, que lo llevó al campo de golf. El hombre dijo que la oscuridad hizo que girara bruscamente y se quedara atascado.

La Policía dijo que el hombre no parecía estar ebrio, y no enfrenta ningún cargo. La camioneta fue retirada y se determinó que el campo de golf no sufrió daños, por lo que no se imputaron cargos al hombre.