​Presidente de Chile y Usain Bolt hacen de las suyas en La Moneda

El ex atleta jamaicano Usain Bolt está de visita en Chile, donde promocionará los nuevos tenis de la marca deportiva que lo patrocina y durante su estancia visitó El Palacio de La Moneda donde se reunió con el presidente chileno, Sebastián Piñera, así como con Pauline Kantor, ministra del Deporte y el subsecretario, Andrés Otero.

Posaron para fotos al colocarse en la postura de El Rayo.

Durante el encuentro posaron al estilo característico del poseedor del récord mundial en 100 y 200 metros planos, además, el presidente chileno sorprendió al jamaicano de una manera poco convencional: le mostró una fotografía de un meme donde Bolt aparece ganando en la prueba de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y justo detrás aparece el mandatario chileno simulando llegar en segundo lugar.

Más tarde, la ministra Kantor aclaró que no le obsequiaron el meme a Bolt, que únicamente fue para que lo mostrara a los presentes en el encuentro, además, señaló que le obsequiaron unas espuelas, mientras que Bolt les regaló tenis firmados, los cuales en su interior tienen los récords que ostenta.

Durante su exitosa carrera como velocista, Usain Bolt consiguió once títulos mundiales así como ocho preseas olímpicas, tras su retiro en 2017, el hombre más rápido de la historia quiso probar suerte en el futbol, deporte que siempre le ha apasionado, aunque no tuvo mucho éxito.

Bolt entrenó un corto tiempo con el Stromsgodset de Noruega y con el Borussia Dortmund de Alemania, pero no pasó las pruebas. El Central Coast le ofreció una oportunidad, pero después no quiso ofrecerle un nuevo contrato debido al alto sueldo que exigía el ex atleta.

