Brownie, la mascota del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, revolucionó las redes sociales después de que se le creara una cuenta de Instagram donde fue presentado como “el Primer Perro” de la nación y afirma que recibe su cargo con toda la responsabilidad e incluso informa que ya mantuvo una videollamada con su “homólogo argentino” Dylan, el amado canino del mandatario de Argentina, Alberto Fernández.

“Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino que por todas las mascotas de Chile. ¡Guau!”, fue el primer mensaje que se publicó en el perfil del perro, creado hace dos días y que ya cuenta con más de 300 mil seguidores.

Brownie ya es conocido por los chilenos por su debut televisivo, cuando el domingo de las elecciones Boric se despidió de él frente a las cámaras antes de viajar de su natal Punta Arenas a Santiago para esperar los resultados de las elecciones, en los que se convertiría en el presidente más joven y más votado de la historia de Chile.

🔴 Antes de desayunar con los medios de Punta Arenas, Gabriel Boric se despidió de Brownie, su perro.









Relaciones internacionales

Brownie asume su cargo de ‘primer perro’ de Chile con toda la responsabilidad e incluso ya mantuvo una videollamada con su ‘homólogo argentino’, Dylan, la mascota del presidente Alberto Fernández. “Muchas gracias, Dylan, por esta conversación, esperamos poder avanzar en materias tan relevantes como tenencia responsable y la convivencia de los humanos con nosotros…”, se lee en el mensaje adjuntado a una captura de pantalla de la supuesta llamada.

Asimismo, el perro Brownie cuenta con una perfil en Twitter, donde también es activo respondiendo a mensajes de los usuarios y publicando memes. En uno de estos memes se ve al can con cara de aburrido, tirado sobre una cama y la leyenda: “Cuando te das cuenta que faltan más de 2 meses para asumir tu cargo”, acompañado con un tuit que dice: “¡Es que ya quiero que empecemos con las propuestas de bienestar animal!”.

Es que ya quiero que empecemos con las propuestas de bienestar animal!!!