Profesora conmueve tras tierno gesto en apoyo a alumna de 5 años que sufre de bullying

Shannon Grim es una profesora de la escuela Meador, Texas, EE.UU. en donde detectó el caso de bullying que sufría Prisilla de tan solo 5 años. Lejos de quedarse con los brazos cruzados realizó una acción para apoyarla.

Los compañeros de clase de Prisilla la molestaban porque tenía el cabello corto y aspecto de hombre. Al enterarse de lo sucedido, la maestra no dudó en ir a la peluquería.

(FOTO) Colegio Meador

"Nunca tuve el pelo corto, y me estresé por eso durante dos semanas antes de tomar una decisión", declaró a Yahoo, la profesora de 31 años.

El fastidio era tal para la niña de apenas 5 años que asistía a clase con gorras y le daba miedo quitárselo.

Desde que Shannon Grim se cortó el cabello, aseguró que "Prisilla es una persona diferente ahora, y los niños también aman su cabello".

"Me sorprendió, estaba llorando, no podía creerlo, ella hizo algo que no tendría las agallas de hacer", contestó María Pérez, madre de Prisilla muy emocionada del gesto que nunca olivará.

Finalmente, la profesora condecoró con el premio de estudiante del mes a la pequeña, mientras que ella le dio un detalle especial: una medalla por ser "su héroe".

