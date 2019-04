​Queman muñecos de López Obrador y Trump en estación migratoria

Migrantes y activistas quemaron este sábado efigies de los presidentes de México y de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, frente a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, estado suroriental de Chiapas.

En medio de la aglomeración de más de 500 migrantes principalmente africanos que llevan varios días aquí en espera de ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración y obtener un salvoconducto para cruzar el país hacia Estados Unidos, se realizó una manifestación en defensa de los viajeros.

El cubano Denis Hernández se manifestó cargando una enorme cruz de madera sobre sus hombros y pidió que se agilice el trámite para obtener el salvoconducto para continuar su recorrido.

Vestido con traje y corbata y haciéndose pasar por Trump, Hernández llegó a la estación migratoria, donde abrazó a niños migrantes de República Democrática del Congo y Haití.

"Si tengo que dar la vida en esta cruz la voy a dar. No han dado respuesta, no hay salida a documentos ni buenos días. Estamos agotados física y mentalmente, No entendemos por qué no se nos da nuestro oficio de salida. Continuamos en huelga,. esperamos oficio de salida", manifestó.

Luego ingresó a la oficina del Instituto Nacional de Migración, donde los manifestantes se arrojaron huevos a las paredes provocando el enojo del personal del módulo de salud que brinda atención médica a los migrantes.

Enseguida se colgaron de un árbol figuras hechas con papel y con cohetes pirotécnicos adentro y se les prendió fuego a las efigies de López Obrador, Trump, la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Yadira de los Santos, delegada del Instituto Nacional de Migración.

Mientras tanto, migrantes y activistas gritaban "No a la deportación".

Luis Villagaray, integrante del Centro de Dignificación humana, aseguró que es en protesta porque desde el jueves han sido deportados más de 200 migrantes, una política que -dijo- está favoreciendo la discriminación "Por eso quemamos la efigie de estas personas", dijo.

"Salió un vuelo a La Habana y otro Haití. Para eso sí hay sistema, para eso sí hay dinero, para eso sí hay todo. Quemamos por el doble discurso. El muro está aquí; es el muro de Donald Trump, aquí empieza en el Soconusco. Qué vergüenza y qué pena", añadió.

