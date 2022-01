Se hizo público el acuerdo de confidencialidad que el millonario pedófilo Jeffrey Epstein alcanzó con Virginia Giuffre en 2009, por el que le pagó 500,000 dólares para que esta no demandara ni al magnate ni a nadie vinculado con él. Ese es el pacto con que el príncipe Andrés busca inmunidad de una denuncia por abuso sexual presentada por Virginia Giuffre.

Giuffre asegura que, a los 17 años, Epstein y su novia Ghislaine Maxwell —hace poco condenada por tráfico de menores— la obligaron a tener sexo con el príncipe Andrés de Inglaterra. Pese al acuerdo, la presunta víctima sigue adelante con su demanda contra el tercer hijo de Isabel II.

Giuffre presentó sus acusaciones contra el duque de York el 9 de agosto en un tribunal de Nueva York. “Exijo al príncipe Andrés que responda por lo que me hizo”, dijo entonces la supuesta víctima. “Los poderosos y los ricos no están exentos de que se les considere responsables de sus acciones”, añadió. La demandante, que ahora tiene 38 años, pide una indemnización de daños y perjuicios por abuso sexual, detalla un informe muy interesante del periodista Luis Pablo Beauregard, corresponsal de El País en Estados Unidos.





Abuso sexual

El reporte muestra la trama detrás de un caso que interesa al mundo y pone al descubierto una red de abuso sexual que dañó a menores, algo que es reprobable y nunca debió ocurrir.

El príncipe Andrés, de 61 años, sostiene que es inocente. Su defensa ha tratado de utilizar en los tribunales el acuerdo, en el que no figura el nombre del duque, para que el caso se desestime. Los letrados afirman que el pacto blinda también al hijo de Isabel II, ya que uno de los requisitos del pago era no tramitar nuevas acciones legales no solo contra el millonario fallecido, sino también con otras figuras con las que se lo asocia. El acuerdo estipula que se liberará “a cualquier otra persona o entidad que pudo haber sido incluida como acusado potencial”.





