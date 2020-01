El vidente Reinaldo Dos Santos se pronunció luego de que el presidente Donald Trump ordenó matar al poderoso general iraní Qasem Soleimani, lo que ha generado tensión entre los Estados Unidos e Irán.

Y es que según Reinaldo Dos Santos, él sabía que durante el 2020 iba a ocurrir un “terrible acontecimiento"; sin embargo, en su momento no quiso precisar de qué se trataba.

El pasado 29 de diciembre, a pocas horas del Año Nuevo, el vidente indicó que veía dos terribles acontecimientos en el 2020: “La razón por la cual aún no he publicado mis #Predicciones2020 es porque vi 2 terribles acontecimientos para el próximo año que son muy malos y estoy esperando que pase esa ola de tiempo, con la esperanza de que no suceda y que el destino sea mejor- Haré cuando venga una mejor ola”, escribió en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, luego que el general Qasem Soleimani murió víctima de un bombardeo con dron de Estados Unidos en Bagdad, Reinaldo Dos Santos señaló que este era uno de los “acontecimientos” de los que hablaba días antes y que esperaba que el otro “acontecimiento” no ocurra.

“Aun falta un acontecimiento. Espero en Dios no se dé. #Predicciones2020”, indicó Dos Santos.

Aun falta un acontecimiento. Espero en Dios no se dé. #Predicciones2020 pic.twitter.com/2UFAsLDjkZ — Reinaldo dos Santos (@ReinaldoProfeta) January 3, 2020