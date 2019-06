El desastroso rescate a mujer de 74 años: camilla terminó girando descontroladamente│VIDEO

El desastroso rescate de una mujer de 74 años se volvió viral en las últimas horas. Resulta que esta anciana se cayó en las rocas de Piestewa Peak (Arizona - Estados Unidos) mientras realizaba un excursión y pidió ayuda para ser rescatada, pues no podía seguir caminando.

Al llamado acudieron rápidamente los agentes del Departamento de Bomberos de Phoenix, quienes la subieron a una camilla suspendida en el helicóptero para llevarla al hospital. ¿Qué pasó? Un problema con una de las cuerdas de la camilla provocó que la mujer herida gire como si estuviera dentro de un huracán.

La sorprendente escena fue captada por las televisoras locales como KNXV y FOX 10 Phoenix.

Ante la ola de críticas (y risas) por el escandaloso rescate, el Capitán de Bomberos de Phoenix, Bobby Dubnow, explicó que la mujer recibió medicamentos para el mareo y las náuseas que le provocó el trágico rescate.

De alguna manera, pude verle un poco en la cara, asegurarme de que tenía los ojos abiertos y le dije que todo iba a estar bien, dijo Dubnow.

En tanto, Paul Apolinar, piloto principal del departamento de Policía de Phoenix, indicó que los giros no deben ocurrir en este tipo de rescates. Tenemos una línea unida a la cesta que se supone que debe evitar eso. Hoy no fue así, sostuvo.

MIRA EL VIDEO:

WILD HELICOPTER RESCUE: Firefighters say a 74-year-old woman had to be flown off of Piestewa Peak this morning after she suffered an injury while hiking.



STORY: https://t.co/H4HavJnsgn pic.twitter.com/2FPQR0qiZ9