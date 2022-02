Un zorro de la sierra colombiana, muy similar al famoso Run Run, tuvo un final de historia, mejor que el de su pariente peruano, el Run Run original, ya que no terminó encerrado en un zoológico, sino que una vez curado de sus lesiones -provocadas por los humanos que lo perseguían- se le liberó en un área natural protegida donde crecerá y llevará una vida más cercana a la normalidad de su especie.

El pasado 3 de febrero rescataron a un zorro perro que estaba en el antejardín de una casa del barrio Campoamor, para luego ser llevado a un área protegida en el municipio de Envigado (Colombia).

Cuando lo rescataron, este zorro tenía una lesión en el pulpejo (debajo de la pata) izquierdo, porque varios ciudadanos lo persiguieron, como en Perú perseguían a Run Run para atraparlo.

El animal solo tenía parásitos, los cuales ya fueron superados por medio de medicamentos, y hoy está sano.

Catalina Díaz, bióloga del convenio, indicó que es común encontrar esta especie en la ciudad, por lo que no hay que asustarse, lastimarlos o domesticarlos.

Este video nos muestra la liberación del zorro:

𝑪𝒆𝒓𝒅𝒐𝒄𝒚𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒐𝒖𝒔, zorro de monte o zorro-perro. Mamífero de hábitos crepusculares🌅, su dieta está basada de pequeñas aves 🐦 , reptiles, mamíferos, invertebrados 🐌, y frutos silvestres.



Este animal silvestre fue liberado junto a @corantioquia y la @universidadces. pic.twitter.com/f8Xyt0dU1E — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) January 3, 2022









¿Qué hacer?

Si ve uno, no se asuste, dice. Tampoco trate de acercarse, tocarlos o domesticarlos. Esto les podría generar altos niveles de estrés que les causaría heridas y hasta la muerte.

Tenga presente que este animal no es una mascota. No deje alimento de sus mascotas al alcance de ellos, también asegúrese de depositar bien los residuos para que los zorros perros no quieran entrar. En cuanto a las vías, lo mejor es reducir la velocidad, ya que están en zonas periféricas de la ciudad, explican los expertos.

Los zorros perros, como se les llama en Colombia, no atacan a menos que se sientan amenazados, los humanos no son sus presas, así que no tenga miedo.

La liberación del zorro se hizo gracias al convenio de Fauna Silvestre entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y la Universidad CES y al apoyo de la Alcaldía de Envigado.

La experta Catalina Díaz, quien participó en la liberación, explica cómo ocurrió: