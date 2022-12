Mientras la selección de Brasil busca su sexta copa en el Mundial Qatar 2022, la salud de uno de sus máximos ídolos se complica y preocupa a todos los amantes del fútbol. El ex futbolista Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, ya no responde al tratamiento de quimioterapia que estaba recibiendo para luchar contra el cáncer y los médicos han decidido trasladarlo a los cuidados paliativos, informó este sábado el diario Folha de São Paulo.

“O Rei”, de 82 años, el único futbolista tres veces campeón del mundo, tiene cáncer y le diagnosticaron metástasis en intestino, pulmón e hígado a principios de este año. Ahora ya no responde al tratamiento que se sometía desde septiembre del año pasado, cuando fue operado de un cáncer de colon.

Recibe terapias para aliviar el dolor

Según la información de Folha, el astro brasileño “sigue recibiendo medidas de confort, para aliviar el dolor y la falta de aire, por ejemplo, sin someterse a terapias invasivas” en el Hospital Israelita Albert Einstein.

Los medios brasileños habían informado que Pelé fue hospitalizado después de que su esposa, Márcia Aoki, le detectara una “hinchazón en todo el cuerpo” sumado a lo que los especialistas definieron como “insuficiencia cardíaca descompensada”. Aunque en el último parte médico oficial, que fue difundido por los médicos del centro de salud el pasado miércoles, se especificó todavía más sobre los motivos de la nueva hospitalización.

Tanto su hija, Kely Nascimento, como el propio Pelé han publicado estos días mensajes en Instagram para tratar de tranquilizar al mundo del fútbol sobre su estado de salud. Sin embargo, de acuerdo con la información periodística, el estado de salud de Pelé estaría complicándose cada día.