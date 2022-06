Un delincuente se disfrazó de médico y así, con un cómplice, logró robar 396 mil bolivianos (216 mil soles, al cambio) al chofer de una ambulancia en la puerta de una clínica ubicada en pleno centro de la ciudad Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. La víctima relató que los asaltantes se encontraban armados y la Policía ya activó un operativo de búsqueda de los delincuentes y revisa las cámaras de seguridad.

Vestido con una bata blanca, mismo médico, el delincuente arrebató el dinero al chofer de la ambulancia y huyó a velocidad con su botín.

“Yo me bajaba de la ambulancia y cuando me bajaba alguien me saco la mochila y disparó, más allá se subieron a una moto y se fueron, me apuntaban con un revólver. Estaba con una bata de médico, larga, lo único que pude ver, yo lo seguí no pude alcanzarlo se fueron en una moto”, contó la víctima a la red Uno.

Este video informa de lo que pasó:





Pago de sueldos

Los 396 mil bolivianos estaban destinados al pago de sueldos, informó el diario Página Siete.

El hecho ocurrió en las puertas de una clínica que se encuentra en la calle Sarah, entre las calles Junín y Florida, a unas cuadras de la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz.

La Policía ya activó un operativo de búsqueda para dar con los delincuentes y se espera que con la revisión de las cámaras de seguridad se pueda dar con su paradero.





TE PUEDE INTERESAR