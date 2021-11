La desesperación por conseguir una entrada para el estreno de “Spiderman: No Way Home” llevó a los límites a varios jóvenes que desataron una pelea campal en los exteriores de un centro comercial de México. Los comensales y personal de seguridad tuvieron que intervenir para que la gresca no termine en daños mayores.

Este hecho de violencia ocurrió en un cine de Cuernavaca, donde varios fanáticos de la cinta protagonizada por Tom Holland continuaban en su espera por adquirir un boleto para la última película de Marvel, la cual se estrenará el 17 de diciembre.

El problema habría empezado por culpa de un joven que quiso meterse en la cola sin respetar el orden de llegada, acción que fue tomada de mala manera por aquellos que llevaban esperando la apertura del módulo desde tempranas horas.

La seguridad de la plaza comercial Averanda de Cuernavaca logró separar a los violentos, pero las imágenes del bochornoso incidente ya habían sido grabadas y publicadas en redes sociales.

Los involucrados deberán aguardan una sanción por parte de las autoridades mientras duran las investigaciones, informó el medio 24 Morelos.

Golpes en un cine de Cuernavaca por #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/SnK7VabdWD — Radio T-Rock (@Radio_TRock) November 29, 2021

¿Cómo conseguir entradas?

Las diversas cadenas de cine iniciaron la venta de entrada para el preestreno de “Spider-Man: No Way Home”, pero sus páginas terminaron colapsadas por la gran demanda que existe. De esta manera, optaron por anunciar el método presencial que tampoco está dando buenos resultados.

Esta cinta de Marvel mantiene un gran expectativa porque se rumorea la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

