Una abuelita de 88 años de edad ha sorprendido en las redes sociales por su gran flexibilidad para trepar un árbol para cortar fruta. Se trata de la “Doña Mechita” de Yucatán, México.

La mujer se ha hecho conocida en las redes sociales luego de que su nieto, Luis Enrique, la grabara y publicara el video en su cuenta de Facebook.

Según se logró conocer por medios aztecas, “Doña mechita”, oriunda de Valladolid, Yucatán, es una persona muy fuerte, no tiene límites y puede trepar árboles pese a tener más de 80 años de edad.

Su nieto compartió el video con la siguiente descripción: “Cuando me preguntas_ ¿Y tu abuelita cómo está? Ella baja sus cayomitos (fruta). Le dicen que no, que ya se suben otros. Es terca jajaja. Cada vez me sorprende más. ¿Y tu abue, cómo es?”.

El árbol al que sube la anciana es recto y con una altura de entre 15 a 40 metros.

