Supuesto fantasma aparece en foto familiar y hasta Facebook lo reconoce

Captar a un fantasma en una fotografía se ha logrado en varias oportunidades y en esta oportunidad, Ciara O’Callaghan, una irlandesa, pudo sin querer queriendo captar el rostro de un ente paranormal con su iPhone. El hecho se produjo cuando la joven le fotografiaba a sus sobrinos en la cocina.

Sin querer, Ciara O’Callaghan tomó una fotografía al techo y tras revisar sus archivos después de días, se percato de este macabro detalle. Se trataba de un espeluznante rostro fantasmal, por lo que su piel se puso de gallina y decidió contarlo.

“Mi hermano Glenn vino de su ciudad Sligo y le hice una foto con mi sobrina Carly y mi sobrino Sean en la cocina (...) Mi sobrina me cogió el teléfono y por accidente hizo una fotografía del techo. Yo no vi nada extraño hasta que revisé las fotografías en mi iPhone", contó Ciara O’Callaghan a un periódico irlandés.

Tras percatarse de este detalle trató de encontrar una explicación por lo que acudió a un experto en informática quien gracias a un programa de edición pudo cambiar los colores, aumentar los contrastes y tener una imagen más nítida de este ente fantasmal.

“Pedí ayuda a mi cuñado para tratar de encontrar una explicación lógica (...) Utilizó el Photoshop, cambió los colores, oscureció la imagen y aumentó el contraste. En lugar de encontrar una explicación lógica, aumentó más el nivel de misterio. No tenemos a nadie que tenga un rostro remotamente similar a éste en términos de dimensiones o de apariencia física. No hay nadie más que se parezca a eso y esto es muy extraño”.

“Algunas personas me han dicho que es como The Conjuring y otras que es un buen espíritu (...) No sé si es bueno o no, pero si lo viera de nuevo me moriría de miedo. En este momento, estamos investigando a la población para ver si hay alguien que se le parezca. Hemos comprobado todas las fotos del iPhone y no tenemos ninguna que muestre a alguien que se parezca a esto”, añadió Ciara O’Callaghan.

Lo más sorprendente es que cuando Ciara O’Callaghan los subió a Facebook, esta red social dio con la opción de etiquetar la cara fantasmal. El caso sigue sin tener explicación alguna.

