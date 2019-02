Se hace prueba de ADN para encontrar a su padre y se entera que tiene 3 hijas (FOTOS)

En el 2013, Ted Wood decidió buscar a su padre biológico. Sin embargo, descubrió tener más familia de lo normal en Estados Unidos.

Wood, quien ahora tiene 50 años, contó que en la década de los 90 conoció a su verdadera madre, ella lo dio en adopción cuando salió embarazada en la secundaria. Él contó que no tiene algún rencor con ella. Pero siempre quiso conocer a su verdadero padre. Intentó mucho tiempo hasta que conoció a Ancestry, una agencia de parentesco, y envió una prueba de ADN.

Foto: Entrevista de la NBC a Ted Wood

Una nueva familia

Ted tiene una familia con dos hijos, un adolescente y una niña. En abril del 2018 recibió una carta de una joven de 27 años llamada Melissa Daniels.

"Mi nombre es Melissa. Espero que no te moleste que te contacte. Quería agredecerte por haber donado. Mi papá me hizo una vasectomía después de su primer matrimonio, así que si tu contribución mi mamá no hubiera podido tener su propia familia. Entonces otras dos hermanas que también fueron concebidas gracias a ti. Espero estés abierto a la idea de que te contactemos", se lee en la carta.

Foto: Las hijas de Ted Wood

Luego recordó que cuando era estudiante universitario donó esperma a una clínica con tal de ganar 100 dólares una tarde y le prometieron anonimato.

El problema ahora era decirle a su esposa. Luego de la franca conversación conoció a sus hijos. Se reunieron en un hotel y desde ese momento

¿Qué pasó con su padre?

Ted jamás encontró a su padre, la vida de este no tuvo un buen fin, decidió acabar con su vida a los 33 años. Cuando Wood se enteró de la verdad, acabó aterrorizado, pero se alegra del giro que dio su vida.

Foto: Toda la familia reunida

