Las clases virtuales llegaron a la vida de los escolares debido a la pandemia por el coronavirus. Muchos alumnos dejaron las aulas y - con suerte - siguen aprendiendo gracias a la tecnología y el internet.

Y, al estudiar las material desde la comodidad de sus casas, muchas anécdotas divertidas comenzaron a difundirse a través de las redes sociales. Recientemente, una mamá se ha vuelto ‘famosa’ en TikTok debido a que no dudó en interrumpir la clase virtual de su hijo para regañarle por no haber limpiado su habitación.

En el video se escuchar a la mujer llamando la atención a su hijo Santiago y delante de su profesor, quien observaba la escena desde su monitor.

“Buenos días profe, si me permite. Mire, lo que pasa es que estoy barriendo y como este me dejó todo el tiradero de ropa en su cuarto no puedo barrer. Dos minutitos y se lo devuelvo”, reclama la mamita, quien al tener la aprobación del profesor decide llevarse a su hijo.

“¡Apúrate que te están esperando”, le dijo, dándole un manotazo.

El adolescente, avergonzado, tuvo que hacer caso a su mamá.

