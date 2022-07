Jugar a ser invisible es algo que la mayoría de personas hicimos durante nuestra infancia. Para cumplir este sueño, los padres de un pequeño decidieron sorprenderlo con un peculiar regalo: un traje que le permitía hacer lo que quiera sin ser visto. La reacción del menor se viralizó en TikTok y desató toda clase de reacciones.

Como se puede ver en el video difundido por el usuario @josequirozv, el niño disfrutó mucho su nuevo traje con “superpoderes”. Sus padres grabaron el momento en que el pequeño salió el jardín de su casa para hacer de las suyas.

En el lugar, el menor fue captado haciendo todo tipo de curiosos gestos: se tiró al piso, hizo volteretas e incluso bailó ‘twerking’. Según él, nadie lo podía ver, por lo que anduvo a sus anchas sin importarle nada.

Video viral de niño que creyó ser invisible





El hilarante clip se convirtió en una sensación viral de TikTok con más de 23 millones de reproducciones.

El registro, además, generó una gran cantidad de reacciones: “Por lo menos lo hubieran comprado de color verde”; “Técnicamente no lo pueden ver, su rostro está tapado”; “Sacó los pasos prohibidos”; “El niño cuando crezca viendo los videos”; “Que bien que no use su superpoder para hacer malas acciones”; escribieron los internautas.

