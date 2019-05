Trabajadora municipal que vendía sus videos íntimos es despedida

Sonia Pellizari es una mujer de 28 que trabajaba como inspectora de Control Ciudadano de la municipalidad de La Plata, Argentina, pero al querer dinero extra, la despidieron.

La mujer laburaba ocho años, pero al difundirse el video para adultos que vendió, sus jefes tomaron la decisión de separarla del cargo a comienzos de mayo.

Sonia Pellizari indicó que cuando le llegó la carta de despido no le quedó claro ni había explicación, solo que la decisión fue de la administración del Palacio Municipal de La Plata.

"Me informaron que me echaron por un video que dura 2 minutos y que tiene más de un año. Es algo de mi vida privada. No cometí ningún delito", declaró la mujer de 28 años diario Crónica.

Por su parte, Sonia Pellizari continuará trabajando realizando videos para adultos y dará shows por webcam.

