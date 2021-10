Aunque de hecho no se espera que acojan su pedido, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al consejo de los Premios Pulitzer que retire los premios otorgados al The New York Times y al The Washington Post en 2018 por “artículos falsos” relacionados con la supuesta conspiración del antiguo mandatario con autoridades rusas, de la que no hay pruebas.

El consejo de los Premios Pulitzer tiene antecedentes de permitir el mal periodismo, como que rechazó el retiro del premio Pulitzer a Walther Duranty, un periodista que desde Rusia mintió al ocultar sobre los asesinatos del régimen de Joseph Stalin y trabajar como su publicista.

A pesar de las pruebas contundentes contra Duranty, se le mantuvo el Pulitzer que se pidió que se le retire.

El diario ABC menciona sobre ese periodista Duranty, del The New York Times: “Stalin supo ganárselo con el tiempo, haciendo todo lo posible para garantizar que tuviera una calidad de vida muy alta en Moscú y perdiera el interés por contar la tragedia que vivía el resto de la población. Le proporcionaron una vivienda enorme y un lujoso automóvil con chofer para que paseara a su amante rusa. Le concedieron el mejor acceso a la información del Estado (la que interesaba difundir) y pudo entrevistar a Stalin hasta en dos ocasiones. Un privilegio que no estaba al alcance de nadie. La última de ellas, en diciembre de 1933, fue recogida en España por el diario La Nación, sin que en ella se atisbara la más mínima crítica al gobierno bolchevique ni rastro de sus atrocidades”.





Caso Trump

En un comunicado, Trump publicó una carta remitida al gerente interino de los prestigiosos galardones, Bud Kliment, en la que pide que el Pulitzer de Reportajes Nacionales otorgado a dos de los medios más importantes de Estados Unidos sea anulado, porque los artículos publicados se “basan en información falsa sobre vínculos no existentes entre el Kremlin y la campaña (electoral) de Trump”.

“Como se ha publicado ampliamente, la cobertura no era más que una farsa con motivos políticos que trató de tejer una falsa narrativa de que mi campaña supuestamente había conspirado con Rusia pese a una completa falta de pruebas”, dijo Trump en la carta.

El antiguo mandatario ya pidió la retirada de este Pulitzer en marzo de 2019, pero esta vez ha apuntado a los cargos presentados el mes pasado por parte del fiscal especial John Durham contra Michael Sussmann, que fue representante de la campaña electoral de la excandidata a la Presidencia Hillary Clinton.

Según Durham, que fue nombrado durante el gobierno de Trump, Sussmann mintió al FBI cuando dio a la agencia información sobre posibles relaciones entre la campaña de Trump y Alfa Bank, vinculada al Kremlin.

Trump señaló en su carta que el consejo de los Pulitzer alabó la cantidad de fuentes con la que contaban los “implacables reportajes” del The New York Times y el The Washington Post sobre las conexiones del expresidente con Moscú, pero él afirma que la mayoría de estas fuentes eran anónimas.

“Los titulares eran extremadamente sensacionalistas y se apoyaban mucho en fuentes anónimas sin corroborar”, agregó.

The New York Times ha ganado más de 130 premios Pulitzer a lo largo de sus 170 años de historia y el The Washington Post acumula casi 70, y ambos son dos de los medios de comunicación más prestigiosos e influyentes del mundo.

Walther Duranty ganó un Pulitzer en 1931, con The New York Times, y es el ejemplo de un periodista que trabajó a favor de una dictadura y fue premiado en “democracia”.