El ciudadano peruano Rafaello Cárpena registró la dramática evacuación que él y cientos de personas tuvieron que realizar la mañana del 25 de febrero en Kiev, Ucrania, debido al ataque de Rusia en la capital.

En videos presentados por América Noticias, el peruano comunicó que él y su sobrina de un año y medio se tuvieron que trasladar por los bombardeos: “Estamos yendo a una estación de metro ya que el bunker no es seguro. Se escuchan explosiones muy, muy cercanas”.

Ante la terrible situación, Rafaello Cárpena contó que esperaba salir de Ucrania por la frontera con Polonia: “La situación es muy dramática en este momento, esperemos que todo nos vaya bien. Sé que el cónsul peruano y su familia están en un bunker en este momento, me voy a reunir con él al mediodía, dentro de tres horas, en la sede del consulado. No he podido volver a comunicarme con él, veremos dónde podemos refugiarnos y esperar hasta encontrar a mi hijo para poder salir probablemente con la frontera con Polonia. Deséennos suerte y recen por el pueblo ucraniano, que esta guerra ya pare, es muy feo estar aquí en la capital completamente bombardeada”.

“Las personas están tratando de salir de Kiev como sea, en bicicleta, con sus bebés, sus coches”, comentó al grabar el traslado de varias personas. “El ataque a Kiev se está dando de forma muy agresiva, ya en la ciudad capital, es cuestión de horas para que la ciudad caiga completamente, esperemos que no, pero sobre todo que haya hoy una transición pacífica en caso tenga que darse”, agregó.

Poco después, desde una estación de metro en los suburbios de Kiev, el peruano contó que miles de personas estaban refugiadas en ese lugar esperando a ser evacuadas por cualquier frontera:

“El servicio de metro subterráneo se encuentra suspendido, no hay forma de llegar al centro de la ciudad, no tengo cómo comunicarme con las embajadas de Perú y España para buscar cómo llegar a alguna frontera, tal vez Polonia, Moldavia o Rumania, incluso Bulgaria, la situación es muy triste, son cientas las personas que se encuentran aquí, niños, familias, animales, de todo, ojalá podamos ser evacuados”, expresó Raffaelo Cárpena.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR