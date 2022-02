Jenna Philips tiene 22 años y desde niña ya actuaba como un perro, la que ha hecho su profesión al ganar miles de dólares en redes sociales, incluso con videos de OnlyFans.

Desde pequeña, ya perseguía pelotas, andaba en cuatro patas y mordía zapatos, mismo perro. Y de tanto hacerlo, hasta hoy lo hace con total naturalidad.

Ella es originaria de Austin, Texas y desde temprana edad se identificó como perro, como un animal. Amaba actuar como un canino y conforme fue creciendo su afición solo fue aumentando hasta que un día decidió dejar su trabajo para hacer a tiempo completo lo que más ama: actuar como un perro y ganar a lo grande por ello.

Antes, la mujer de 21 años trabajaba de asistente en una óptica, pero creía que esta labor no le daría mucho dinero. Así que Jenna Phillips decidió hacer un cambio radical respecto a su trabajo y dedicarse a algo mejor pagado.

“Me siento como un perro. Solo quiero rodar, que me soben la cabeza, correr y jugar. Todo eso. Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sensual. Solía fingir que era un cachorro cuando estaba creciendo. Me encanta que me digan ‘buena chica’”, declaró Jenna Phillips.

Aplicaciones como OnlyFans, se han puesto muy popular hoy en día, y según Jenna, al inicio publicaba solo videos y fotos mostrando algunas partes de su cuerpo, pero luego, tras conocer a dos hombres en Chicago, decidió actuar como un perro y recibir más dinero a cambio.

Saca billetón en OnlyFans

Una vez que lo hizo, se dio cuenta de todo el potencial que había en ese negocio. Jenna Phillips inició una página llamada yourpuppygirl, donde subía contenido un poco adulto. Según la joven, desde que se cambió a hacer videos de este tipo, han aumentado sus seguidores en OnlyFans y le pagan mucho más.

Por cada video, la joven cobra entre 16 y 20 dólares. Eso sí, entre más cosas extravagantes haga, más se tendrá que pagar para verla. Aunque la mayoría de veces Jenna Phillips se encuentra persiguiendo pelotas, caminando con correa o bañándose.

Esta joven tiene en la cabeza que es un perro y así ha hecho plata.

“Mis ingresos se han incrementado 100 veces desde que me pasé a hacer juegos de perros. Estoy ganando seis cifras mensuales. Hago videos personalizados y lo más que he cobrado por uno fue de 1200 dólares”, cuenta esta joven.

A pesar de toda la controversia por este “negocio”, Jenna Phillips asegura que sí tiene sus límites que nunca pasará.

“Algunas de las peticiones son demasiado. La gente me ha pedido que me grabe con un perro de verdad y nunca he dicho tan rápido que no a nada. No hay animales involucrados en mis rodajes y nunca los habrá”, advirtió.

