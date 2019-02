Estudio afirma que no hay relación entre los videojuegos y la violencia

Por muchos años se ha pensado que los videojuegos incitan la violencia en los jugadores. Sin embargo, un estudio científico dejaría atrás dicha creencia.

Investigadores de la Universidad de Oxford han afirmado que no existe relación entre los videojuegos y la violencia. "La idea de que los videojuegos violentos impulsan la agresión en el mundo real es popular, pero no se ha probado muy bien con el tiempo. A pesar del interés en el tema por parte de los padres y los responsables políticos, la investigación no ha demostrado que exista un motivo de preocupación", comentó el profesor Andrew Przybylski, director de dicha investigación.

Hasta el momento, dicho estudio es uno de los más definitivos, para eso se estudio la información de padres y cuidadores para medir el nivel de comportamiento agresivo en sus hijos que juegan videojuegos.

Eso sí, los investigadores dejaron en claro que se presentan algunos casos en adolescentes. Sin embargo, los videojuegos no son los culpables al 100%, todo se definirá por el entorno donde convivan.

