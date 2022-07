Un mono que nadie sabe cómo llegó a convertirse en un ‘monstruo’ es el terror de un vecindario y tiene a la Policía y a la Fiscalía detrás de su captura.

Son vecinos de un barrio de Concepción, en Paraguay, quienes están hartos del mono que dicen roba prendas -sobre todo ropa interior femenina, por lo que lo llaman pervertido- y mata las gallinas. Por si fuera poco denuncian que es muy grosero.

Vecinos de la Fracción Ramonita del barrio de San Luis de Concepción denunciaron al animal que es mascota de otra pobladora.

Aseguran que desde hace 8 meses aproximadamente la situación es insostenible y que no logran dar con una solución. Piden urgentemente la intervención del MADES y de la Fiscalía ante el mono.





Mono pervertido

Supuestamente, el animal tiene comportamientos muy pervertidos, roba ropas del tendedero y por si fuese poco mata a las gallinas. Lastimosamente ni sus dueños, ni los bomberos voluntarios pudieron atraparlo hasta el momento, pese a los intentos realizados, ya que el mono es muy escurridizo.

“Él no era así, pero desde hace 8 meses que se volvió muy dañino, ya me mató a tres gallinas tras atacarlas, la ropa que colgás se la lleva lleva y deja no sabemos dónde, hasta los juguetes de los niños roba”, expresó una de las afectadas por el mono.