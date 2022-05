Cristian Núñez, futbolista paraguayo de Vélez Sarsfield, quedó agradecido con el DT Gabriel Heinze, quien lo mandó a la cancha haciendo su debut, e igual continuó feliz cuando lo sacó siete minutos después, algo que resulta impensable en el fútbol profesional, sobre todo si se trata de la primera en Argentina, un país mediático en el deporte del balompié.

En el último fin de semana de la Superliga de Argentina, Vélez Sarsfield derrotó por la mínima diferencia (0-1) como visitante a Estudiantes LP, y ocurrió un hecho que muy pocas veces se da, algo que algunos nunca han visto en su vida.

A los 32 minutos del segundo tiempo, el DT Gabriel Heinze mandó a la cancha -haciendo su debut- al joven futbolista paraguayo Cristian Núñez, en lugar de Agustín Bouzat.

Hasta ahí, todo normal, pero lo insólito es que el paraguayo solo duro unos 7 minutos en el terreno de juego. Y es que a los 39 de la complementaria, Damián Fernández reemplazó al guaraní en Vélez Sarsfield.

“Ellos pusieron un nueve que hace mucho daño y Núñez estaba de más ahí, tenía que poner a alguien que pueda seguirlo. Analicé que tenía que mover fichas. No sé de dónde sacaron lo de la lista, siempre estuvo con nosotros y obviamente podía jugar. Yo veo el juego y hago lo mejor para el equipo. Hoy le tocó a él”, expresó Gabriel Heinze, al aclarar que no se trató de una mala inclusión y de alguna manera defender a Cristian Núñez.

Cristian Núñez sigue feliz

El jugador Cristian Núñez indicó que ya habló con Heinze luego del episodio y que está todo bien.

“El cambio fue una decisión del técnico y hay que respetarla. Este sábado Heinze me llamó y hablamos un rato. Está todo más que bien, Con Heinze siempre voy a estar agradecido. Me hizo debutar y me dio minutos en cancha, así que esas cosas siempre las voy a valorar”, afirmó el guaraní al programa Vélez 670.

“Hablo con todos mis compañeros, pero poder tener la chance de jugar con Gago es algo muy lindo”, indicó por otra parte Cristian Núñez.

