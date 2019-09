Cientos de venezolanos han migrado a varios países de Sudamérica - entre ellos, el Perú - debido a la crisis humanitaria y política que se vive en su país por la gestión de Nicolás Maduro y las consecuencias del ‘chavismo’.

En el Perú, todos los días conocemos noticias de ciudadanos ‘llaneros’ capturados por actos de delincuencia. El último caso - y el más sonado - ha sido el asesinato y posterior descuartizamiento de un venezolano y un peruano en un hotel de San Martín de Porres.

Y aunque un sector de la población peruana rechaza la presencia de venezolanos por un aparente aumento de la delincuencua, sus mismos compatriotas han comenzado han compartir este mismo sentimiento.

En un video difundido en la cuenta de Facebook El Chamo Defiende y Denuncia-Perú, un venezolano ha opinado sobre la situación de los migrantes y ha revelado: “No vengan más al Perú, hasta yo me he vuelto xenofóbico en el Perú. Yo tengo miedo de estar en la calle que un venezolano me robe. Yo salí de Venezuela por la delincuencia (...) no hables mal del Perú, no robes en el Perú. ¿Por qué vienes a matar?”

Además, reclamó a sus compatriotas por venir a “robar” al Perú, quitándoles oportunidades a los venezolanos ‘buenos’. “Los peruanos ya no nos quieren dar empleo, muchas personas nos ven mal, nos desprecian. La migración de esa cuerda de delincuentes que vinieron aquí a jo** (...) En Perú se trabaja 12 horas, aquí la gente trabaja. Por más que tú seas profesional, no te da derecho”, mencionó.

El protagonista del video dijo que actualmente vive en San Juan de Lurigancho,

“Porque seas profesional, no te da el derecho de decir que no quieres trabajar tanto. ¿Y qué logramos en el Perú? Ser odiados porque somos prepotentes (...) Muchos peruanos nos han abierto la puerta, los venezolanos se han ganado la confianza y siguen trabajando con ellos porque la gente bien es de buen corazón”, mencionó el extranjero.