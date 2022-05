Muchas veces las personas tienen que convivir con situaciones de mucha injusticia, donde las cosas suceden y por más que quisieran no pueden hacer algo, y más si esto está vinculado directamente con su trabajo. Entonces, ¿tu qué harías si te enteras que tu jefe o jefa te están robando tu trabajo? Es la pregunta que surgió, luego de que una mujer hiciera visible su caso y se volviera viral. Y es que resulta que se dio cuenta que su jefa le robaba su trabajo y lo mostraba a los altos mandos de la empresa como si fuera propio, por lo que encontró la mejor manera de evitarlo. Su historia se hizo viral en TikTok y rápidamente generó muchos comentarios en esta popular red social.

El testimonio de Cristina Sevcenco, de 25 años y natural de Rumania, nos narra que intentó por las buenas evitar que su jefa le robara su trabajo. Sin embargo, al inicio nada fue suficiente, pues su posición en la empresa siempre la ponía en ventaja.

Según explicó a ‘BuzzFeed’, fue contratada por una empresa corporativa en 2019. Todo iba bien hasta que descubrió que un estudio de mercado en el que trabajó por varias semanas se lo adjudicó su jefa. Presentó su proyecto, en el mismo Power Point que entregó. Antes sus ojos, esto significó un total descaro y tenía que tomar cartas en el asunto.

“Pasé por una oficina y vi que mi trabajo se presentaba en una sala llena de gente muy poderosa. Sin embargo, mi nombre no se mencionó ni una sola vez. Me rompió el corazón”, narró la chica perjudicada al citado medio de comunicación. Tras darse cuenta, lo primero que hizo fue hablar con su jefa. Señaló que no quería un aumento o bien un ascenso. Comunicó que sólo quería que se reconociera su labor.

Video viral: despiden a mujer que expuso malas acciones de su jefa y se hace tendencia en las TikTok. (Video: TikTok)

A pesar de que tomó cartas en el asunto de manera pacífica y sin hacer mucho escándalo, no le hicieron caso hasta que decidió ponerle una “trampa”. En todos sus trabajos colocó una marca de agua con su nombre, algo que provocó que su jefa le buscara sustituta: “Días después, le avisó a su superior que hablara conmigo sobre ‘cómo funcionan las cosas aquí’. Mi carrera se ralentizó definitivamente. Ella ya no me daba tantos proyectos. Más tarde, supe que me habían sustituido y contaba con 21 días para encontrar otro trabajo”, agregó.

Este video y toda la historia de Cristina se hizo viral en las redes sociales, generando miles de comentarios que la respaldaban y daban cuenta que su jefa había estado abusando de su posición para llevarse el crédito de un trabajo que evidentemente no hacía.

“En algunas empresas, sobre todo en las que yo trabajé, el ambiente es muy tóxico y es muy común que te roben el trabajo”; “Mi jefe es aún más mañoso, me llama antes de las reuniones y me pregunta mi opinión, luego en la reunión la expresa como propia”; “¡Denuncié a una jefa ante el área de RR.HH. por haber eliminado mi nombre de un informe mío y luego sustituido por el suyo y el de dos personas de mayor jerarquía en la compañía. La suspendieron”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que tiene millones de reproducciones en TikTok.