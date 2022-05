La pedida de mano es un momento inolvidable para cada pareja y suele tener ambientes especiales con la finalidad de tener el sentimiento a flor de piel. Sin embargo, no todos lo suelen ver de la misma manera como este joven se volvió viral con este video en TikTok donde pidió matrimonio a su pareja en un velorio. Esta impresionante historia ha recibido comentarios de todo tipo en las redes sociales.

Esta última pedida de mano desafortunada tuvo lugar en Sudáfrica. Cuando el sacerdote estaba oficiando la ceremonia, la pareja de la hija del difunto se arrodilló para pedirle la mano mientras ella lloraba la pérdida de su padre mirando con asombro esta inoportuna proposición.

Esta propuesta dejó con una sensación amarga a todos los asistentes que lamentaban la muerte en medio del funeral. La reacción de la joven no fue muy efusiva al ver a su novio arrodillado. La respuesta parece haber sido positiva porque le colocaron el anillo, pero el escenario era algo inesperado.

Momento inoportuno: novio es viral luego de pedirle la mano a su pareja en pleno funeral. (TikTok)

La escena quedó grabada en un vídeo que hizo uno de los presentes y que compartió en redes sociales con la siguiente descripción: “Proponiendo a la hija del difunto justo en el funeral. Limpiando las lágrimas allí y allá”. Este fue el comentario de uno de los asistentes a la boda.

No es de extrañar pues que el vídeo no haya tardado en hacerse viral acumulando cientos de miles de reproducciones y dejando a los usuarios de redes sociales completamente confundidos: “Esto está totalmente fuera de lugar… no importa cómo puedas intentar justificarlo” o “Es una falta de respeto a todos los niveles”, han sido algunos de los comentarios más populares.

Aún así, algunos han optado por defender el comportamiento del novio intentado encontrar una solución: “Ese es él diciendo que quizás perdiste a un padre, pero estaré contigo para superar esto, eso es amor, chicos”, señalaba un usuario.