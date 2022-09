Redes sociales como TikTok han vuelto tendencia el video de un grupo de mujeres de Colombia despidiendo a su mejor amiga quien acaba de perder la vida, su ataúd es cargado por estas personas quienes, en vez de recordarla con pena, decidieron rememorar lo bonito vivido a su lado, por lo que optaron en decirle adiós a ritmo de reguetón.

Un sentido adiós

El video fue compartido por la usuaria Domenica (@domenicademeraa700) donde vemos a 6 mujeres cargando el féretro de Anahí Stefania Quiñonez en medio de la calle, quienes son seguidas y rodeadas por las personas del barrio en el que viven, todos muy alegres a pesar del amargo como doloroso momento.

@domenicademera700 Tal y como lo querias te despedimos mi Nay pero mis ojos no dejaran de llorar por ti 😭🖤🕊 fuiste y siempre seras mi amiga, hermana, prima y compañera por siempre 🥀💔 Siempre te llevare en mi mente y en mi corazón mi negrita 🥺🤍🕊 ♬ sonido original - domenica7121

Suena una canción de reguetón, pese a las lágrimas, ellas bailan demostrando que la vida al lado de Anahí fue alegre y divertida, hecho que se vería plasmado en la leyenda de la cinta: “Tal y como lo querías te despedimos mi Nay, pero mis ojos no dejarán de llorar por ti, fuiste y siempre serás mi amiga, hermana, prima y compañera, por siempre. Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón, mi negrita”.

Muestras de apoyo

El video, hasta el momento, ha recolectado poco más de 14.4 millones de reproducciones, la cual ha sido acompañado de otros videos donde la tiktoker comparte las emociones que siente tras perder a su amiga y, si bien ella no ha dado detalles sobre lo que le pasó, en los comentarios, la versión más difundida es que habría sido víctima de una bala perdida en medio de una balacera, otros deslizan que fue un accidente de moto.

En la caja de comentarios, los usuarios de TikTok no dejaron pasar la ocasión para lamentar este conmovedor momento: “Aquí estoy llorando por gente que no conozco”, “soy la que está llorando no podría hacer eso”, “esas son amigas de verdad”, “la música es alegre y aun así me da tristeza”, “muchos critican esta despedida, simplemente, ella era alegre con las chicas que la cargan y ese recuerdo es el que ellas llevarán hasta el último”, “qué bonito ver cuando uno es querido. La chica llora, lógicamente, le duele la partida de su amiga”.