En redes sociales como TikTok se ha convertido en tendencia el caso de un abuelito en Chile quien confesó que fue a comprar durazno en conserva, pero todo salió mal pues lo que recibió fue un pescado enlatado, causando la indignación de muchos, pero también comentarios hilarantes de otros.

La historia de una estafa

El video fue compartido por la nieta del hombre quien relató que este fue estafado, pero todos en casa lo toman a la broma. Las imágenes nos muestran que el adulto mayor compró dos latas de la marca “Dos Caballos”, que fue reconocida por vender dicho dulce en su momento.

Sin embargo, al abrirlo notamos que hay pescado, específicamente jurel. Se escuchan risas de fondo, casi lindando con las carcajadas. La descripción del video dice lo siguiente: “Esto solo pasa en Chile”, mientras que una voz en off dice: “Cuando mi abuelito compra durazno y le venden jurel”.

Conociendo al ‘estafado de los duraznos’

La cinta fue compartida desde la cuenta de la usuaria @nssmaa__ el pasado 19 de junio y, hasta el momento, acumula más de 1.4 millones de reproducciones. Un usuario le preguntó por el contenido de la otra lata, por lo que en un video de actualización mostró lo que tenía en su interior y tampoco era durazno. Se escucha al abuelito diciendo: “Voy a devolver esto”, pero uno de sus familiares le replica: “Ya no te lo van a devolver, te estafaron con los dos ‘duraznos’”.

La gente le pidió conocer al abuelito, por lo que la usuaria, en un nuevo video de seguimiento compartió imágenes del señor con una voz que dice lo siguiente: “Les presento a mi abuelito, conocido como el ‘treinta pesos’ y ahora como el ‘estafado de los duraznos’. Les manda saludos”.

TikTok no para de reír

Una vez que el suceso se hiciera viral, los usuarios no dejaron pasar la ocasión para dejar su opinión en la caja de comentarios:

“Nunca se debe comprar en esos puestos llenos de mercadería, por lo general son alimentos vencidos o con problemas en su envasado”, “a lo mejor, le cambiaron la etiqueta”, “partiendo porque la empresa ‘2 caballos’ ya ni existe, quizás donde imprimen las están vendiendo”, “a mí me pasó lo mismo, compré durazno y me salió tomate”, “no sé si me río más de la situación o por la risa de la señora”, “a mí me pasó con lomitos en aceite y era atún desmenuzado”, “muchas veces falsifican la marca, ya que mucho de esos tarros tienen ‘abre fácil’ y esos no tienen”.