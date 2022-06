En redes sociales como Instagram se ha vuelto tendencia un video que revela, no solo que existe una especie de lenguaje no verbal utilizando los cubiertos de mesa, sino que este puede ser entendido por no pocos meseros.

El metraje asegura que existen diversas formas para colocar los cubiertos en el plato y, por increíble que parezca, estas pueden tener diversos significados para un mesero que sepa interpretarlos, pero, por lo general, estas serían un reflejo de lo mucho o poco que los comensales disfrutaron sus platillos.

Aprendiendo el lenguaje de los cubiertos

Sabiendo que esta forma de comunicación es poco conocida, la usuaria de Instagram conocida como Luz Blanchet, quien también es una presentadora de México, nos compartió un video desde su propia cuenta donde se nos da una guía rápida para aprender el lenguaje de los cubiertos.

En ese sentido, el metraje nos explica que, por ejemplo, hacer un ángulo pequeño con las puntas del cuchillo y el tenedor significaría que la persona va a continuar comiendo; caso contrario, si ambos utensilios forman algo parecido a una cruz, con el cuchillo con la punta la izquierda, el tenedor de forma vertical, sería una clara señal que está esperando el siguiente platillo.

Pero, esto no es todo, pues cuando uno apoya el mango del cuchillo y tenedor en el borde superior del plato, esto quiere que se ha disfrutado de la comida; cuando ambos cubiertos están pegados uno al otro, colocados al borde del plato, es un indicio que está satisfecho con lo probado. Finalmente, cuando algo no nos gusta también se ve reflejado en estos objetos ¿Cómo saberlo? Estos deben forman una “V”.

Usuarios sorprendidos

El video ha impresionado a miles de usuarios en Instagram y, hasta el momento, viene acumulando casi 80 mil “me gusta”, donde los usuarios no dejaron pasar la ocasión para dejar su opinión en la caja de comentarios: “Lamentablemente, no todos los camareros lo saben, y se llevan el plato cuando tienes que levantarte y aún no has acabado”, “siempre se me olvida”, “los meseros deberían tener pegadas esas instrucciones en la pared para que aprendan el significado de cada posición de los servicios”.