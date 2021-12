Shaina Kay Cardwell es una mujer de Estados Unidos que despertó la curiosidad de los usuarios de TikTok con el video viral de su experiencia al enterarse con una simple búsqueda de Google del nombre del hombre que conoció a través de una conocida app de citas que había sido arrestado en el pasado por “secuestro agravado”.

En un breve clip publicado en TikTok el pasado 16 de diciembre en su cuenta @shainakaycardwell, en la que comparte sus experiencias en el mundo de las citas en línea, Cardwell hace una advertencia a las personas solteras (especialmente las mujeres) de siempre investigar a sus pretendientes antes de su primera salida.

Bajo el título “When I was about to go on a Hinge date and decided to Google him and saw he was arrested for aggravated kidnapping” (Cuando estaba a punto de ir a una cita de Hinge y decidí buscarlo en Google y vi que lo arrestaron por secuestro agravado, traducido al español), la tiktoker mira a la cámara como si reaccionara al leer su propio testimonio.

“Mejor no”, es la respuesta que ella ofrece en la descripción del video viral de TikTok, que hasta el momento ha sido visto más de 657,000 veces y tiene miles de ‘Me Gusta’, sobre la sorpresa que se llevó al enterarse del pasado criminal del hombre que había conocido a través de la aplicación Hinge, detalla el diario británico The Sun.

Afortunadamente para ella, en un posterior video, Cardwell contó cómo logró excusarse de su encuentro con el susodicho. “Le dije que me había dado cuenta que no estaba lista para salir de nuevo en citas, y luego procedí a bloquearlo de todas mis redes sociales”, señaló la tiktoker que se desempeña como gerente de reclutamiento en la ciudad de Nashville.

El video viral de la mujer que descubrió que su cita había sido arrestado por “secuestro agravado”