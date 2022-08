Más de 1 millón de venezolanos se encuentran viviendo en el Perú y, día a día, se acostumbran a una nueva realidad muy distinta a las de su país de origen; por ello, un muchacho de esta nacionalidad se hizo tendencia en TiKTok al preguntar a su audiencia la razón por la cual nadie le recibe un billete de 200 soles para hacer un pago, por lo que los usuarios de esta red social le explicaron el porqué de esto.

Un misterio “sin resolver”

El video fue compartido el pasado 14 de agosto por el usuario Kabetico VZLA (@Venezolanosenlima), en cuya leyenda se puede leer: “Me pueden ayudar con esta información ¿por qué en Perú los billetes de 200 no los aceptan en muchos lugares”.

Mientras que, en el video, el muchacho lanza esta pregunta a su audiencia: “A ver, una pequeña consulta por acá ¿por qué hay tanto tema acá en Perú con estos billetes? Estos billetes de 200, que donde tú vas a pagar no los aceptan en ningún lado. A ver, mi gente, ¿me pueden sacar de esta duda?”, se le escucha decir a nuestro protagonista.

TikTok responde

Este clip es el más visto de este tiktoker, acumulando hasta ahora poco más de 538.8 mil reproducciones, pero, en la caja de comentarios los usuarios de TikTok le dieron diversas explicaciones del por qué no le reciben estos billetes en particular.

“Porque no tienen sencillo (cambio)”, “porque la mayoría son falsos. El Perú es el número 1 haciendo billetes falsos”, “como no hay muchos, piensan que son falsos”, “el único que me da miedo recibir a mí es el de 200, pero el que tiene a Santa Rosa de Lima”, “porque al ser de tan alto precio, algunos no tienen sencillo, porque podría ser falsos y arriesgarte a dar vuelto de un billete de 200″, “ve a cualquier banco y cámbialos. Asunto arreglado”, “yo los recibo así estén rotos, siempre y cuando sean verdaderos”, “una vez, una comerciante me dijo que es un riesgo aceptar uno de ese valor, ya que se corre el riesgo que sea falso”.